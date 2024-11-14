Mansur Yavaş rakamlarla açıkladı: İşte AKP ve CHP döneminin harcama raporu!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 21:06

Güncelleme: 14.11.2024 - 21:08

ABB Başkanı Yavaş, belediyenin düzenlediği konserler ve harcamaların bakanlık müfettişleri tarafından incelenmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

AKP ve CHP döneminin karşılaştırılmasına yer verilen paylaşımda, 2014-2019 AKP döneminde 80 etkinlik için toplam 32 milyon 933 bin dolar ödendiği ortaya çıkarken; CHP'li başkan Mansur Yavaş döneminde ise 426 etkinlik için 30 milyon 130 bin dolar harcandığı aktarıldı.

Yavaş 'harcama raporu' başlıklı tabloyu, "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez" sözleri ile paylaştı.

Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı şu şekilde: