Mansur Yavaş'tan 'Bir Şehir Nasıl Katledilir 3' paylaşımı: 'Burası Ovacık!'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bir Şehir Nasıl Katledilir" başlıklı paylaşımlarına devam ediyor.
Bugün üçüncü paylaşımını yapan Yavaş, Keçiören ilçesinde bulunan Ovacık’a yer verdi.
Yavaş, şunları kaydetti:
"Burası Ovacık. 1998 yılında bu bölge için öngörülen 3 ila 5 katlık yapılaşma sınırı, 2011 yılında önceki yönetim döneminde yapılan bir revizyonla adeta yerle bir edildi.
Önce minimum 8 kata çıkarıldı, ardından 40 katlık yapılara kadar izin verildi. Bugün Ovacık’ta yükselen bu binalar, işte o rant uğruna yapılan plan değişikliklerinin sonucudur.
Bu bir şehircilik planı değil, kentin geleceğini yok eden rant projesidir."
3 - BİR ŞEHİR NASIL KATLEDİLİR? İZLEYELİM.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 28, 2025
Burası Ovacık.
1998 yılında bu bölge için öngörülen 3 ila 5 katlık yapılaşma sınırı, 2011 yılında önceki yönetim döneminde yapılan bir revizyonla adeta yerle bir edildi.
Önce minimum 8 kata çıkarıldı, ardından 40 katlık yapılara… pic.twitter.com/7nhvWyD7ld