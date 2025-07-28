Mansur Yavaş'tan 'Bir Şehir Nasıl Katledilir 3' paylaşımı: 'Burası Ovacık!'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bir Şehir Nasıl Katledilir" başlıklı paylaşımlarına devam ediyor.

Bugün üçüncü paylaşımını yapan Yavaş, Keçiören ilçesinde bulunan Ovacık’a yer verdi.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Burası Ovacık. 1998 yılında bu bölge için öngörülen 3 ila 5 katlık yapılaşma sınırı, 2011 yılında önceki yönetim döneminde yapılan bir revizyonla adeta yerle bir edildi.

Önce minimum 8 kata çıkarıldı, ardından 40 katlık yapılara kadar izin verildi. Bugün Ovacık’ta yükselen bu binalar, işte o rant uğruna yapılan plan değişikliklerinin sonucudur.

Bu bir şehircilik planı değil, kentin geleceğini yok eden rant projesidir."