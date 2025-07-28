Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mansur Yavaş'tan 'Bir Şehir Nasıl Katledilir 3' paylaşımı: 'Burası Ovacık!'

Mansur Yavaş'tan 'Bir Şehir Nasıl Katledilir 3' paylaşımı: 'Burası Ovacık!'

28.07.2025 14:48:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Mansur Yavaş'tan 'Bir Şehir Nasıl Katledilir 3' paylaşımı: 'Burası Ovacık!'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bir Şehir Nasıl Katledilir" başlıklı paylaşımlarının üçüncüsünde Ovacık’ı konu alarak "Bugün Ovacık’ta yükselen bu binalar, işte o rant uğruna yapılan plan değişikliklerinin sonucudur. Bu bir şehircilik planı değil, kentin geleceğini yok eden rant projesidir” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bir Şehir Nasıl Katledilir" başlıklı paylaşımlarına devam ediyor.

Bugün üçüncü paylaşımını yapan Yavaş, Keçiören ilçesinde bulunan Ovacık’a yer verdi.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Burası Ovacık. 1998 yılında bu bölge için öngörülen 3 ila 5 katlık yapılaşma sınırı, 2011 yılında önceki yönetim döneminde yapılan bir revizyonla adeta yerle bir edildi.

Önce minimum 8 kata çıkarıldı, ardından 40 katlık yapılara kadar izin verildi. Bugün Ovacık’ta yükselen bu binalar, işte o rant uğruna yapılan plan değişikliklerinin sonucudur.

Bu bir şehircilik planı değil, kentin geleceğini yok eden rant projesidir."

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #Ovacık