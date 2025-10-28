Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yavaş şunları kaydetti:

"Değerli Hemşehrilerim, 102 yıl önce, bir millet küllerinden yeniden doğarak, kendi kaderine sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve umutla geleceğe bakmanın adıdır. Bizler, Cumhuriyetimizin değerlerini korumayı ve onu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşımayı, çocuklarımızın yarınlarına karşı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Bugün, geçmişten aldığımız ilhamla daha adil, daha yeşil, daha yaşanabilir bir başkent inşa ederken; Cumhuriyetimizin ışığını her mahallemize, her haneye taşımaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor; Cumhuriyetimizin 102'nci yılını büyük bir gurur, onur ve coşkuyla kutluyorum."