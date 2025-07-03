Mansur Yavaş'tan en düşük emekli aylığına tepki: 'Gerçeklerle hiçbir ilgisi yok'

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına enflasyon farkının uygulanarak 16 bin 881 lira olacağını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu.

"GERÇEKLERLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Güler'in açıkladığı en düşük emekli aylığı fiyatına tepki gösterdi.

Yavaş, "Kiralar, faturalar, ilaçlar, gıda fiyatları derken; bir emekli bu maaşla nasıl geçinsin?" diye sordu.

Mansur Yavaş'ın X hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Bu rakamın hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yok.

Kiralar, faturalar, ilaçlar, gıda fiyatları derken; bir emekli bu maaşla nasıl geçinsin?

Yıllarca alın teri döken, ülkesine hizmet eden insanlar bugün torununa harçlık veremiyor, markete giderken etiket okumadan bir şey alamıyor.

Ankara’da bugüne kadar 74 bin 421 emeklimize toplam 2 milyar 162 milyon 536 bin 200 TL tutarında destekte bulunduk.

Emeklilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

Ama bilinmeli ki bu mesele belediyelerin sosyal desteğiyle çözülemez.

Bu ülkede emeklilik yeniden tanımlanmalı. Yoksullukla değil, insanca yaşamla anılmalı.

Çünkü bu ülkede kimse yıllarca çalıştıktan sonra geçinememe korkusuyla yaşamamalı."