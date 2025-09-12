Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mansur Yavaş’tan ‘istifa’ iddialara yanıt: ‘Fitne, iftira ve algı operasyonu’

Mansur Yavaş’tan ‘istifa’ iddialara yanıt: ‘Fitne, iftira ve algı operasyonu’

12.09.2025 22:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mansur Yavaş’tan ‘istifa’ iddialara yanıt: ‘Fitne, iftira ve algı operasyonu’

ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin, "Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş’ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu" açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş kendisi hakkındaki “istifa” iddialarına ilişkin olarak sosyal meday hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:

“Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş’ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz.”

İlgili Konular: #Mansur Yavaş