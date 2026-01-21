Mansur Yavaş'tan 'Kartalkaya' paylaşımı: 'Sorumluluk da, hesap verme de şarttır'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Kartalkaya’da geçtiğimiz yıl bugün yaşanan yangın faciasında yaşamını yitirenleri andı.

"SORUMLULUK DA, HESAP VERME DE ŞARTTIR"

Yavaş, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya’da yaşanan facianın üzerinden bir yıl geçti. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, acılarını hâlâ yüreğinde taşıyan ailelerin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Unutmadık, unutturmayacağız. Bu acıların bir daha yaşanmaması için sorumluluk da, hesap verme de şarttır."