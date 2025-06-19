Mansur Yavaş’tan Mehmet Murat Çalık için çağrı: ‘Tutuksuz yargılansın’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık''ın sağlık durumuna dikkat çekerek tutuksuz yargılanması gerektiğini vurguladı. Çalık'ın geçmişte ağır hastalıklar atlattığını hatırlatan Yavaş, cezaevi koşullarında yaşadığı sağlık sorunlarının görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, "Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu hepimizi derinden endişelendirmektedir. Geçmişte iki kez ağır hastalıkla (akut lösemi ve lenfoma) mücadele eden bir kişinin cezaevi koşullarında hızla kilo kaybetmesi ve ciddi sağlık sorunları yaşaması asla görmezden gelinemez. Bir kez daha söylüyoruz: Tutuksuz yargılama esas, tutukluluk istisnadır. CMK m.100 ve devamı: Tutuklama, ancak 'zorunlu' hallerde başvurulabilecek istisnai bir koruma tedbiridir." ifadesini kullandı.