Mansur Yavaş'tan Ankaralılara fırtına uyarısı: "Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olalım"

Yayınlanma: 10.05.2025 - 13:17

Güncelleme: 10.05.2025 - 13:17

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara'da öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için uyarıda bulundu.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Bugün öğle saatlerinden itibaren kentimizde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olalım. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir."