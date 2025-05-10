Mansur Yavaş'tan Ankaralılara fırtına uyarısı: "Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olalım"
ABB Başkanı Mansur Yavaş, kentte öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için uyarıda bulunarak "Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olalım. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara'da öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için uyarıda bulundu.
Yavaş, şunları kaydetti:
"Bugün öğle saatlerinden itibaren kentimizde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olalım. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir."
Bugün öğle saatlerinden itibaren kentimizde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 10, 2025
Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olalım.
Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir.
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