Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına yüzde 70 zam
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline yapılan zammı açıkladı.
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline yüzde 70 oranında zam yapıldığını açıkladı.
Mansur Yavaş yapılan zammı "Pandemide, depremde, selde, afette, en kötü günlerde özveriyle çalışan ve dayanışma destanı yazan mesai arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bu yüzden, %70 zam oranını hepinize müjdelemek istiyorum" diyerek duyurdu.
Başkanımız Sn. @mansuryavas06, Belediye çalışanlarına 2024 yılı zam oranlarını açıklıyor:— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) January 12, 2024
"Pandemide, depremde, selde, afette, en kötü günlerde özveriyle çalışan ve dayanışma destanı yazan mesai arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bu yüzden, %70 zam oranını hepinize müjdelemek… pic.twitter.com/wKdy8u7eqF
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