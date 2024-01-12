Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına yüzde 70 zam

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline yapılan zammı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 16:39
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına yüzde 70 zam
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline yüzde 70 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Mansur Yavaş yapılan zammı "Pandemide, depremde, selde, afette, en kötü günlerde özveriyle çalışan ve dayanışma destanı yazan mesai arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bu yüzden, %70 zam oranını hepinize müjdelemek istiyorum" diyerek duyurdu.


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