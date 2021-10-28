Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

28 Ekim 2021 Perşembe, 18:22

Aralarında Sputnik’in de olduğu yabancı basın kuruluşu temsilcileri ve büyükelçiliklerin diplomatik temsilcileri ile bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığından, merkezi hükümetle ilişkilere, Ankapark projesinden, önceki belediye başkanı Melih Gökçek hakkından gerçekleştirdiği suç duyurularına ilişkin soruları yanıtladı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Millet Bahçesi açılışına ise kendisinin davet edilmediğini açıkladı.

"SAYIN AKŞENER İLTİFAT ETMİŞ"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözleri hatırlatılan Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüp düşünmediği soruldu. Yavaş bu soruya, "Ankara halkı beni Ankara Belediye Başkanlığı ve Ankara’yı yönetmek için seçti. Belediye başkanlığı yaparken bir başka hedefe odaklanma gibi bir niyetim yok. Öncelikli olarak 6 milyon Ankaralıya sorumluluğumu yerine getirmem gerekiyor. Onların keyif içinde yaşadığı bir Ankara, konfor içinde yaşadıkları bir Ankara, açta açıkta kimsenin olmadığı bir Ankara hedefliyorum. Bu vaadimi yerine getirmeye çalışıyorum. Yapılan anketler hep bizim dışımızda yapılıyor. Ankara için yaptığımız hizmetlerinden duyulan memnuniyet bir şekilde Türkiye’ye yansıyor. Sayın Akşener iltifat etmiş, kendisi düşüncesini belirtmiş ama kendisi ile görüşmüş değilim” cevabını verdi.

"ÇOK SOĞUK BİR KIŞ OLACAK"

Ankara’daki dar gelirli vatandaşlar için 600 milyon TL'lik 'Kara Kış Destek Paketi'nin detaylarını açıklayan Yavaş, "Pandemiyi fırsat bilerek insanlarımızın birbirleri ile dayanışmalarını sağladık. Binlerce insan birbirini tanımadan görmeden birbirlerine destek oldu. Bu yılda pandemi devam ediyor. Çok soğuk bir kış olacak. Ekonomik sıkıntı, doların yükselmesi, dünyada yaşanan iklim krizi yaşanıyor. Ülkemizde kuraklıkta var, çiftçilerimiz üretim yapamadı. Bu nedenle böyle bir fon hazırlandı. Genel başkanımızın açıklamasından sonra bir haftada hazırlıklarımız tamamladık. 28 bin ailenin kartlarına 2 bin 150 lira yatırmıştık. 180 bin civarında aileye de doğal gaz yardımı vereceğiz. Biz yönettiğimiz kentte hiç kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz” dedi.

"MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞINA ÇAĞIRILMADIM"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 'millet bahçesi' açılışına davet edilmediğini belirten Yavaş, "Benim rekabetim yok ben işbirliğine açığım. Zaman zaman işbirliği oluyor. Zaman zaman da bize hiç sorulmadan bazı şeyler yapılıyor. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanıyor ve yetkilerini kullanmaya başlıyorlar” ifadelerini kullandı.

TÜGVA AÇIKLAMASI: TALEP ETTİK

Kendisinden önceki dönemde vakıflara kiralanan bina ve işletmelerle ilgili de bilgi veren Yavaş, "Önceki demen belediye başkanın eşinin vakfına otoparklar, kullanılacak yerler, depolar verilmiş uzun vadeli olarak. Veya kendine yakın insanlara verilmiş. Bunların hepsiyle ilgili hukuk mücadelemiz devam ediyor. Bunları mutlaka geri alıp tekrar Ankara halkına kazandıracağız. Tügva’ya ait bir tane yer var. Kullanmıyorlar ama kiralarını veriyorlar. Kullanmamaları durumunda burayı kendilerinden talep ettik. Geri vermeleri ve kiralarını ödemeleri durumunda sürenin bitmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

"ANKAPARKI GERİYE ALMAK İSTİYORUZ"

Ankapark projesinde 800 milyon doların harcandığını hatırlatan Mansur Yavaş, "Seçim öncesi açılışı yapıldı ama işletmecisi bunu işletemedi. Bunu geri almak için mahkemeye başvurduk. 50 bin lira bir tedbirle burası bize teslim edilmedi. Kasımın 10’nunda bir mahkeme var. Önce tedbir verilen davayı kazandık. Ayın 10’nunda da mahkeme bizim talebimizi kabul ederse orayı tekrar geri alacağız. Bu geçen süre zarfında kapalı kaldığı için çok sayıda orada hasar var. Onları da ayrıca bir kamu zararı olarak ortaya çıkacak” dedi.

‘BÜYÜKELÇİ KRİZİ AÇIKLAMASI: OLUMLU GÖRDÜM

Büyükelçi krizine ilişkin görüşleri sorulan Belediye Başkanı Yavaş, "Ben belediye başkanı olarak, bu tür hükümetin, siyasi partilerin siyaset konusu olarak gördüğü, ön plana şıkmış konularda görüş belirtmiyorum. Bir diplomatik kriz ortaya çıktı. Bunun Viyana sözleşmesinin 41’nci maddeye mutabık kalındığının açıklanmasının çok olumlu gördüm. Tansiyon azaldı ve diplomatik kriz çözüldü" değerlendirmesini yaptı.