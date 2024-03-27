Mantar aramaya çıktı, güvenlikçinin cesedini buldu

Denizli’de mantar toplamak için ormanlık alana giren iki vatandaş, tüfekle göğsünden vurulmuş erkek cesedi buldu.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:12
Mantar aramaya çıktı, güvenlikçinin cesedini buldu
Abone Ol google-news

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde iki vatandaş, çıntar mantarı aramak için ormanlık alana girdiklerinde yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.

Önce alkol alıp sızan bir kişi olduğunu düşünen vatandaşlar, yaklaştıklarında yanında bir tüfek ve göğsünden vurulduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yerde yatan şahsın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın özel güvenlik görevlisi olan Yaşar Öznur (27) olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ve savcının bölgedeki incelemelerde intihar ettiği değerlendirilen Öznur’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Yapılacak otopsinin ardından Öznur’un kesin ölüm sebebinin netleşeceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Denizli haberleri

İlgili Haberler

Denizli’de erkek dehşeti… Eşini takip edip silahla saldırdı!

Denizli’de erkek dehşeti… Eşini takip edip silahla saldırdı!
Denizli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
Denizli'deki 'gürültü' kavgasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Denizli'deki 'gürültü' kavgasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’
Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…

Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…
Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’

Zaha’dan milli takım açıklaması: ‘Geri dönmeye hazırım’
Rusya Uzmanı Aydın Sezer Moskova'daki terör saldırısını değerlendirdi: 'Türkiye derhal açıklama yapmalı'

Rusya Uzmanı Aydın Sezer Moskova'daki terör saldırısını değerlendirdi: 'Türkiye derhal açıklama yapmalı'
Ali Koç’tan flaş açıklama: ‘Gelecek sene biz yokuz’

Ali Koç’tan flaş açıklama: ‘Gelecek sene biz yokuz’
Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü