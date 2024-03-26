Denizli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Denizli'de bir otomobilde 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:49
Denizli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçtaki gizli bölmelerde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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