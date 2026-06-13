Mantar sezonunda zehirlenmeye dikkat

Samsun'da mantar sezonunun verimli geçmesiyle yurttaşlar ormanlık alanlara ve tarlalara yöneldi. Ancak doğadan toplanan mantarların zehirli türlerle karıştırılma riski, her yıl olduğu gibi bu sezon da zehirlenme vakalarını gündeme getirdi. Ladik’te Zülfikar Demircan ve oğlu Özcan Demircan, ormandan topladıkları mantarı tükettikten sonra rahatsızlandı.

Zehirlendikleri belirlenen baba ve oğula erken müdahale edilirken olayda can kaybı yaşanmadı. Yöre halkının sıkça topladığı mantarlar arasında cücülen, kanlıca, kavak mantarı, tirmit ve içi kızıl dev mantarlar bulunuyor.

Ancak uzmanlar, dış görünüşe bakılarak mantar ayrımı yapılmasının güvenli olmadığını belirtiyor. Doğadan toplanan mantarların yalnızca yöresel uzmanların teyidiyle tüketilmesi, şüpheli mantarların ise kesinlikle yenmemesi gerektiği vurgulanıyor.