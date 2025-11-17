Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 15:54:00
DHA
Mantar toplamaya gitmişti... Cansız bedenine ulaşıldı!

Bolu'da 2 gün önce mantar toplamak için evinden ayrılan 88 yaşındaki Orhan Demir'in, dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Alpağut Mahallesi’nde yaşayan Orhan Demir (88), 15 Kasım'da mantar toplamak için evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve geri dönmeyen Demir'in yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

İhbarla bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çakmaklar, Pirahmetler ve Alpağut mevkisinde ormanda arama çalışma yaptı.

İki gündür süren çalışmaların ardından Orhan Demir, bugün Pirahmetler köyünün üstündeki dere yatağında hareketsiz bulundu. Sağlık ekibinin kontrolünde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Orhan Demir'in cansız bedeni inceleme sonrası morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

