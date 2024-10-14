Mantar toplarken düşüp ayağı kırılan kadın, sedye ile taşındı

Bartın’da ormanda mantar toplarken düşen Nurten Çalık (50), ayağını kırdı. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşınan Çalık, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mantar toplarken düşüp ayağı kırılan kadın, sedye ile taşındı
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DHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 16:20

Bartın’da ormanda mantar toplarken düşerek sağ ayağı kırılan Nurten Çalık (50) bölgeye sevk edilen ekipler tarafından bulunduğu yerden sedye ile alınarak ambulansa taşınıp, hastaneye götürüldü.

Karaçay mahallesi Çamlık mevkiindeki ormana mantar toplamaya giden Nurten Çalık, düştü. Sağ ayağı kırılan Çalık’ın yanındaki arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çalık, sedyeyle dakikalarca taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Nurten Çalık, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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