Maraton İzmir’e uluslararası sertifika

11 Nisan 2022 Pazartesi, 17:00

Maraton İzmir dünya maratonları arasındaki yerini perçinledi. 17 Nisan Pazar günü üçüncüsü “Sürdürülebilir bir dünya” sloganıyla koşulacak Maraton İzmir, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından “Uluslararası Yol Yarışı” sertifikasına layık görüldü. “Sıfır atık” hedefiyle 17 Nisan Pazar günü üçüncüsü koşulacak maratonun katılımcı sayısı ise rekor seviyeye ulaştı. Pandeminin etkilerinin de ortadan kalkmasıyla yoğun ilgi gören Maraton İzmir’in kayıtları ise 12 Nisan'a kadar uzatıldı.

Adım Adım ile yapılan sivil toplum işbirliği kapsamında sporcular sivil toplum kuruluşları için koşabiliyor, bu sporcular aracılığıyla ise kuruluşlara bağış yapılabiliyor. 4 Nisan’da başlatılan Maraton İzmir Adım Adım Yardımseverlik Koşusu bağış kampanyalarına ise 7 bin 420 bağışçı şimdiden toplam 1,5 milyon TL bağışladı. Bağış kampanyaları 2 Mayıs’a kadar devam edecek. Bağışta bulunmak için lütfen tıklayınız.

HEM SPOR HEM SOSYAL SORUMLULUK

Maraton İzmir’in bir yandan sportif bir organizasyon, diğer yandan sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Her dönem ilklerin şehri olmayı başaran güzel kentimiz, Maraton İzmir sayesinde bu kez toplumsal bir hareketin de öncülüğünü yapıyor. Sürdürülebilir bir dünya için koşulacak Maraton İzmir’in sıfır atık hedefine ulaşırken, birçok sivil toplum kuruluşuna destek zemini sağlaması önemli bir misyonumuz olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in İzmir için belirlediği spor, kültür, eğitim ve sanat alanında adım adım ilerliyor ve İzmir’i geleceğe taşıyoruz” dedi.