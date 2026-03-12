Mardin’de bir günde iki şüpheli kadın ölümü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan Emine İnce (20), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YAKINLARI SİLAH SESİNE KOŞTU

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Sağmal Mahallesi'nde meydana geldi. Evden yükselen silah sesini duyan yakınları, içeri girdiklerinde 20 yaşındaki Emine İnce’yi karın bölgesinden vurulmuş, kanlar içinde buldu.

HASTANEDE ACI HABER

Ağır yaralı olan genç kadın, yakınları tarafından hızla Derik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Emine İnce yaşam savaşını kaybetti. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ve emniyet birimleri, olay yerinde yaptıkları incelemeler ve alınan ilk ifadeler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiriyor.

DÜN DE 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU AYNI ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam 16 yaşındaki Z.S.'nin silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

A.S. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çocuğun cesedi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.