Mardin'de korkutan kaza: 6’sı çocuk 10 kişi yaralandı!

11.04.2026 17:47:00
DHA
Mardin’in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu toplam 10 kişi yaralandı. Kırsal Sultanköy Mahallesi mevkisinde yaşanan kazanın ardından yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesine bağlı kırsal Sultanköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerdeki Gülistan K. (45), Hivanur K. (12), Deniz K. (6), Ebrar C. (7), Arife C (39), Hamdiye T. (42), Mustafa T. (11), Bahoz T. (12), Azat U. (24) ve Zozan U. (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

