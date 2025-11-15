Mardin'de sağanak esareti... Dereler taştı, yollar göle döndü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.11.2025 14:14:00
DHA
Mardin'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı. Taşkın sonucu tarım arazileri su altında kalırken, yollar da göle döndü.

Merkez ve ilçelerinde gece ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı.

Bazı cadde ve sokaklar, suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Kızıltepe ile Artuklu ilçelerinde zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kızıltepe ilçesi kırsalında da bazı dereler taştı.

İlçeye bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nde taşan dere ile beraber tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

İlgili Konular: #sel #mardin #sağanak yağış

