Mardin’de yakıt deposu patlamasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Olay, 28 Temmuz’da Mardin Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Park halindeki tırın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada Berat Taş, Hakan T. (33), Eymen T. (5), Mahsun T. (43), Osman T. (29), Abdulkadir T. (35) ve Halise T. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Berat Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlama yaralanan 6 kişinin de tedavileri sürüyor.

Berat’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ofis Mahallesi’nde toprağa verildi.