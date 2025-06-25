Mardin'de yol ortasında panik anları: Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü!

Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halinde olan 27 AUB 605 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kamyon şoförü, aracı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.