Mardin'in plaka kodu ne? Mardin'in plaka numarası kaç? Mardin ve ilçelerinin plaka harfleri...



Mardin plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

MARDİN'İN PLAKA KODU NEDİR?

Mardin’in plaka kodu 47 olup, Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden biridir.

Mardin’de araç plakaları, 47 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Mardin Plaka Kodunun Anlamı

Mardin’in plaka kodu olan 47, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

47 sayısı, Mardin’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Mardin ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Mardin’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Mardin İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Artuklu 47 A, 47 AA, 47 AB

Dargeçit 47 D

Derik 47 DR

Kızıltepe 47 K, 47 KT

Mazıdağı 47 MZ

Midyat 47 M, 47 MY

Nusaybin 47 N, 47 NB

Ömerli 47 O

Savur 47 S

Yeşilli 47 Y