Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mardin'in plaka kodu ne? Mardin'in plaka numarası kaç? Mardin ve ilçelerinin plaka harfleri...

Mardin'in plaka kodu ne? Mardin'in plaka numarası kaç? Mardin ve ilçelerinin plaka harfleri...

19.08.2025 14:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mardin'in plaka kodu ne? Mardin'in plaka numarası kaç? Mardin ve ilçelerinin plaka harfleri...

Mardin’in plaka kodu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Mardin ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Mardin plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

MARDİN'İN PLAKA KODU NEDİR?

Mardin’in plaka kodu 47 olup, Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden biridir.
Mardin’de araç plakaları, 47 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Mardin Plaka Kodunun Anlamı

Mardin’in plaka kodu olan 47, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
47 sayısı, Mardin’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Mardin ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Mardin’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Mardin İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Artuklu    47 A, 47 AA, 47 AB
Dargeçit    47 D
Derik    47 DR
Kızıltepe    47 K, 47 KT
Mazıdağı    47 MZ
Midyat    47 M, 47 MY
Nusaybin    47 N, 47 NB
Ömerli    47 O
Savur    47 S
Yeşilli    47 Y

İlgili Konular: #türkiye #mardin #Plaka