Mardin ve İstanbul’dan sonra şimdi de Diyarbakır’da klima krizi: Sağlık kuruluşunda ‘sağlıksız’ ortam!

Yayınlanma: 03.08.2024 - 15:49

Güncelleme: 03.08.2024 - 17:14

İklim krizinin etkisiyle hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji, kavurucu sıcaklıkların artacağına ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Ancak sıcaklığın en olumsuz etkileyeceği sağlık kuruluşlarında soğutma sistemleri alarm veriyor.

Daha önce Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klimaların çalışmaması tepki toplamıştı. Şimdi de aynı durum Diyarbakır Çocuk Hastanesi’nde yaşandı.

SES İşyeri Temsilcisi Serdar Büyükdeniz, söz konusu hastanedeki klima sorunu dahil, birçok sıkıntıyı Cumhuriyet’e anlattı.

5-6 KİŞİ AYNI ODADA

Hastanenin 60 yıllık binada 450 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğinin altını çizen Büyükdeniz, “Bina eski SSK hastanesinden bakanlığa devredilmiş. Yataklı servisler koğuş sisteminde. 5-6 hasta aynı odada tedavi görmekte. Fiziki şartları çok kötü ve bakımsız durumda” dedi.

Hastanede 5 yıldır işyeri temsilcisi olduğunu söyleyen Büyükdeniz, “Hastanedeki eksiklik ve aksaklıklar, usulsüzlükler, arıza bildirimleri; temsilciliğimiz tarafından düzenli olarak başhekimliğe, il sağlık müdürlüğüne ve bakanlığa bildirilmektedir. 2023’te artan sorunlar ve yöneticilerin mobbingi (yıldırma) sebebiyle bakanlığa yaptığımız başvuru sonrası başka bir hastaneye 2 defa sürgün edildim. Açtığımız davayı kazanıp tekrar hastaneye döndüm” ifadelerini kullandı.

‘SU SIZMALARI VE RUTUBET VAR’

Büyükdeniz, “Çalışanlar, hastanedeki sorunları tutanak altına almaktan ve dilekçe vermekten çekiniyorlar. Mevcut başhekim, çalışanlara randevu vermediği gibi şikayet öneri ve talepleri de dikkate almıyor. İyileştirme yapılmadığı için hastanede bir çok problem devam etmekte” dedi.

Hastanedeki sorunlara ilişkin geçen yıl DEM Parti milletvekili Serhat Eren tarafından Meclis’e soru önergesi verildiğini de anımsatan Büyükdeniz, “Hastanenin ısıtma ve soğutma sistemi arızalı, klimalar çalışmıyor. Sadece hava üflüyor. Lavaboların birçoğu kullanılamayacak seviyede. Hastanenin birçok alanında su sızmaları ve rutubet var” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükdeniz, “Yoğun çalışılan alanlarda, kan alma, laboratuvar ve acil birimde de klima sorunu var. Zaten eksik personelle hizmet veren hastane çalışanları klimasız bir şekilde 40-45 dereceyi bulan sıcaklarda çalışıyorlar” dedi.

‘BAKANLIK BÜTÇE VERMİYOR’ YANITI

Sağlıkçıların dinlenme alanlarında çok fazla rutubet olduğunu belirten Büyükdeniz, “24 saatlik nöbette bir sağlıkçı hepi topu 2 saat dinlenebiliyor. Dinlenme odasından çıktığımızda terden sırılsıklam oluyoruz” diye konuştu.

Büyükdeniz, “Hastane enfeksiyonunun en çok görüldüğü hastane burası olabilir. Hastalar geç iyileşiyor. İshal ve kusmadan yatan hastalar var. 5-6 kişilik koğuş sisteminde bulaşı artıyor. Sağlık çalışanlarının bile sağlığı bozuluyor” ifadelerini kullandı.

Başhekimliğin şikayetlere “Bakanlık bütçe vermiyor” yanıtını verdiğini kaydeden Büyükdeniz, Sağlık Bakanlığı’nı sorunları ve eksiklikleri bir an önce gidermeye davet etti.