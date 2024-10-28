Mardin'de asansör faciası! Boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kabini arızalı olduğu için 1’inci katta kalan asansörde, 4’üncü kattan boşluğa düşen Birsel Kaya, hayatını kaybetti.
Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Birsel Kaya, evli olan kızını ziyaret etmek için Kızıltepe ilçesine geldi. Kızının kaldığı apartmanın 4’üncü katında asansörün kapısını açan Kaya, kabinin arızalı olduğu için 1’inci katta olduğunu fark etmeyince boşluğa düştü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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