Mardin'de debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki çocuk kayboldu

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:18

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 16:38

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda Fatma Sezer, köprüden geçerken dengesini kaybedip, kuvvetli yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi’ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi.

Ekipler, Fatma Sezer için arama kurtarma çalışması başlattı.