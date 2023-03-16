Mardin'de debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki çocuk kayboldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer (11) kayboldu. Sezer için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:18
Mardin'de debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki çocuk kayboldu
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda Fatma Sezer, köprüden geçerken dengesini kaybedip, kuvvetli yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi’ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi.

Ekipler, Fatma Sezer için arama kurtarma çalışması başlattı.


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