Mardin'de elektrik akımına kapılan inek öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan inek öldü.
Kırsal Erikli Mahallesi'nde Şükrü Vural Tacettinoğlu'na ait inek, yol kenarındaki elektrik direğinin yanında otlarken akıma kapıldı.
İnek olay yerinde öldü, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kamera kayıtlarında bir kadının telef olan ineği olay yerinden çekmeye çalıştığı görülüyor.
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