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Mardin'de elektrik akımına kapılan inek öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan inek öldü.

AA
Yayınlanma: 27.05.2023 - 18:33
Mardin'de elektrik akımına kapılan inek öldü
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Kırsal Erikli Mahallesi'nde Şükrü Vural Tacettinoğlu'na ait inek, yol kenarındaki elektrik direğinin yanında otlarken akıma kapıldı.

İnek olay yerinde öldü, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarında bir kadının telef olan ineği olay yerinden çekmeye çalıştığı görülüyor.


İnek Elektrik akımı mardin

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