Mardin'de kaçak silah operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Mardin'de kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde 25 adreste yapılan aramada, 13 şüpheli yakalandı, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, makineli tabanca, 26 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 47 şarjör, 2 bin 147 fişek, G-3 piyade tüfeği dipçiği, çelik yelek, 2 dedektör, 17 cep telefonu, 18 SIM kartı ve hafıza kartı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Selim Gülgören hedef gösterdi: 'Ellerinde içki...'
- Emeklilere zam yerine özel indirim
- ‘Aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan'
- Karabük'te KYK yurdunda intihar!