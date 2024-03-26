Mardin’de ’dur’ ihtarına uymayan 2 firari tutuklandı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde geçtiğimiz günlerde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli adreslerin operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.
Yol kontrolü sırasında şüphelenen araçta dur ihtarına uymayan firariler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşanmıştı. Araç Nusaybin’de boş bir arazide terk edilmiş vaziyette bulunmuştu.
Araçta yapılan aramada, 10 kilo 600 gram esrar, 1 adet şarjör, 16 adet fişek ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ele geçirilen aracı terk ederek kaçan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve ikametlerine baskın yapıldı.
İkametlerde yapılan aramada, 10 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 50 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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