Mardin'de klima motoru çalan şüpheli tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinin klima motorunu çalan ve güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan A.Ö., tutuklandı.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 18:27
Mardin'de klima motoru çalan şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de 2 gün önce bir iş yerinin klima motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından şüpheli A.Ö.'yü tespit etti.

Hırsızlık ve başka suçlardan birçok kaydı bulunan A.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


mardin Kızıltepe

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler