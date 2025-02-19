Mardin'de organize suç örgütüne 'Hücre-13' operasyonu: 19 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, Mardin’de K.K.’nin elebaşılığı yaptığı silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-13" operasyonu ile 19 şüphelinin yakalandığını, 11’inin tutuklandığını açıkladı.

Mardin'de organize suç örgütüne 'Hücre-13' operasyonu: 19 gözaltı!
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 08:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu K.K.’nin elebaşılığını yaptığı silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 19 şüpheli yakalandı, 11’i tutuklandı. Üç şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı.

Ayrıca operasyonlar sonucu 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet ak-47 kalaşnikof tüfeği, 3 adet g-3 piyade tüfeği, 2 adet m-16 piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet pkm makineli tüfek ele geçirildi.


Etiketler: #mardin #Organize suç örgütü #silah kaçakçılığı #Operasyon

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