Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor
Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafonun patlaması sonucu dumandan etkilenen hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.
Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi.
Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumanın hastanenin içine yayılması nedeniyle yatarak tedavi gören hastalar sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere gönderiliyor.
İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapıyor.
Video Haberler
- Hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor
- Sağlıkçılardan iş bırakma kararı!
- Kızıltepe'de 'akü' patladı: 1 kişi yaralandı
- Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar
- Dünyaca ünlü yıldızdan Arda Güler'e mesaj!
- Yangın araziye sıçradı
- Esenyurt'taki katliamda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Tekirdağ'da 50 dönüm buğday tarlası yandı
- Erdoğan: 'Somali'ye yardım tutarı 1 milyar doları aştı'
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Ankapark davası sonuçlandı
- Doktoru katledip, intihar etti
- Peker'den art arda paylaşımlar
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- 'Dayanacak gücüm kalmadı...'
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!
- 'Berat Albayrak'ın eli kulağında'
- Yangından beter emir!