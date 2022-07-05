Yemen'de silah deposunda patlama: 6 ölü, 30 yaralı
Yemen'in güneyindeki Ebyen ilinde bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yemen'in güneyindeki Ebyen'in Levder kentinde bir silah tüccarına ait 3 katlı binadaki depoda patlama meydana geldi ve bina tamamen yıkıldı.
Ölü ve yaralıların, patlama sırasında olay yeri yakınındaki dövizci önünde maaşlarını almak için bekleyenler arasından olduğu belirtildi.
Bölge sakinleri, çeşitli silah, bomba ve patlayıcıların bulunduğu depodaki şiddetli patlamanın paniğe yol açtığını aktardı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Mahnef Hastanesine sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu aktarıldı. Hastane yönetimi, yaralıların tedavisi için bölge halkını acilen kan bağışı yapmaya çağırdı.
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