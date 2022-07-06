Kazakistan’da petrol sahasındaki patlamada 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Kazakistan’ın en büyük üç petrol sahasından biri olan Tengiz’de meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

AA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:10
Kazakistan’da petrol sahasındaki patlamada 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
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Kazakistan’ın Atırau Bölgesi Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Atırau eyaleti sınırlarında yer alan Tengiz petrol sahasında patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, patlamanın boru hattındaki hidrolik test sırasında flanş bağlantısının arızalanması nedeniyle gerçekleştiği ve 2 işçinin hayatını kaybettiği, biri ağır 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Atırau Bölgesi Polis Departmanı ise olayla ilgili Kazakistan Ceza Kanunu’nun "iş kurallarının ihlali" maddesi gereği soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Kazakistan petrol patlama
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