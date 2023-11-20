Mardin'de sağanak: 100 evi su bastı, istinat duvarı yıkıldı

Mardin'de sağanak nedeniyle kırsal mahallelerdeki 100 evi su bastı. Artuklu ilçesinde de yıkılan istinat duvarının altında kalan çocuk, hafif yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:00
Mardin'de sağanak: 100 evi su bastı, istinat duvarı yıkıldı
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Kent merkezi ile ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle, kırsal mahallelerdeki 100 evi su bastı. Bazı tarım arazilerinde hasar oluşurken, kent merkezinde yollar su ile doldu.

1 ÇOCUK YARALANDI

Sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde de toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı, 1 çocuk hafif yaralandı.

Belediye ekipleri ise zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.


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