Mardin'de şüpheli olay: 25 yaşındaki kadın 4'üncü kattan otomobilin üzerine düştü!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen Z.B. (25), ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 07:30
Mardin'de şüpheli olay: 25 yaşındaki kadın 4'üncü kattan otomobilin üzerine düştü!
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Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki Şaheser Apartmanı’nda meydana geldi.

Z.B. isimli kadın, apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilin üzerine düştü.

AĞIR YARALANDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Z.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Z.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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