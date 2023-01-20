Mardin'de yabancı plakalı cipe silahlı saldırıda gözaltı sayısı yükseldi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 08:21

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 08:21

Olay, dün gece Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda cipte bulunan Irak vatandaşları Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı. Titizlikle devam eden tahkikatta akşam saatlerinde M.Y. ve Z.K. isimli 2 şahıs daha gözaltına alındı. Böylelikle 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Öte yandan saldırıda ölen şahısların cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi'nden alınarak cenaze araçlarıyla memleketleri Irak’a gönderildi.