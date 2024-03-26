Markete giren ailenin motosikletini çaldı: Pişkin savunma!
Seyhan'da eşiyle markette alışveriş yapan Adil Kahraman'ın motosikletiyle birkaç saat sonra Arzu I.'ya ait motosikletini çalan Murat B., yakalandı. İfadesinde, "Yürürken, marketin önündeki motosikleti görünce çok beğendim. O anda çalmaya karar verdim" diyen Murat B., tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi''nde 28 Şubat'ta saat 20.30 sıralarında, eşiyle alışverişe giden Adil Kahraman, motosikletini kaldırıma park edip, markete girdi.
Bu sırada caddede yürüyen Murat B., gidon kilidini kırdığı motosikleti çaldı. Hırsızlıktan saatler sonra şüpheli, evine yakın bir sokakta Arzu I.'nın park halindeki motosikletini de çalıp, kaçtı.
Hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sevk edilen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, eşkalini belirledikleri Murat B.'yi evine yapılan baskında yakaladı.
"O ANDA ÇALMAYA KARAR VERDİM"
Emniyet'e götürülen şüpheli, sorgusunda, "Yolda yürürken, marketin önündeki motosikleti görünce çok beğendim. O anda çalmaya karar verdim. Tanımadığım bir kişiye de 500 lira karşılığında sattım. Diğer motosikleti ise ben çalmadım" dedi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çalıntı motosikletler ise bulunamadı.
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