Zincir markette hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Esenyurt'ta zincir markete gelen şüpheli, kazağının içine sakladığı ürünlerle kaçmaya çalıştığı sırada, market çalışanına yakalandı. Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Pınar Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette iddiaya göre, markete müşteri gibi giren kişi, şarküteri reyonuna yaklaştı. Bir süre sonra dolabı açan şüpheli, raftan birçok tereyağı ve kaşar peynirini kazağının içine soktu.
Şüpheli, kaçmaya çalıştığı esnada market çalışanı tarafından fark edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin, polise haber vermemeleri için çalışanlara yalvarırken 'Ben seni gördüm, bilerek girdim' şeklinde kendini savunarak kazağının içine soktuğu ürünleri teker teker çıkardığı görüldü.
Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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