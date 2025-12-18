Marketing Türkiye'nin raporuna göre Cumhuriyet TV gazeteler kategorisinde en çok izlenen Youtube kanalı!

Karasal yayın ve basılı medya dijital medya karşısında irtifa kaybederken, haber içerikleri de internet mecralarına daha fazla taşınıyor. İnternet siteleri, Youtube ve X haber dolaşımının en yaygın olduğu mecralar. Televizyon kanallarına alternatif olarak Youtube kanalları ise son yıllarda haber almak için giderek daha fazla kullanılıyor. Marketing Türkiye son yaptığı araştırmada Youtube mecrasında haber içeriği üreten kanalları mercek altına aldı.

Marketing Türkiye ile MTM Medya Takip Merkezi iş birliğiyle hazırlanan “Marketing Türkiye YouTube Reyting Raporu” serisi Youtube’da haber içeriği üreten kanalların son üç aydaki görüntülenme sayılarını inceledi.

GAZETELER ARASINDA CUMHURİYET ZİRVEDE!

TV Kanalları, İnternet Haber Siteleri, Bağımsız Haber Kanalları, Ana Haber Bültenleri, Gazeteler ve Haber Ajanslarından oluşan altı farklı kategoride en çok izleyici toplayan kanallar ortaya çıktı. Gazeteler kategorisinde Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet TV Youtube kanalı ile zirvede yer aldı. Cumhuriyet’i Birgün gazetesi ve Yeni Şafak gazetesi takip etti.

HABER KANALLARINDA ULUSAL KANAL BİRİNCİ!

En çok izlenen haber kanalları kategorisinde Ulusal Kanal ilk sıraya yerleşirken onu Sözcü TV ve Halk TV takip etti. Bağımsız haber kanalları kategorisinde birinci sırayı Yurttaş TV tutarken Onlar TV ikinci, Haber Lütfen üçüncü oldu.

En çok izlenen haber ajansı İhlas Haber Ajansı olurken ikinci sırayı Anadolu Ajansı, üçüncü sırayı Anka Haber Ajansı aldı.

Ana haber bültenlerinde ise sırasıyla Show Ana Haber, Haber 7 ve ATV Haber en çok izlenen kanallar oldu.