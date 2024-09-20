Markette 'uyuşturucu ticareti' iddiası: 1 şüpheli tutuklandı

Düzce'de işlettiği markette uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Markette 'uyuşturucu ticareti' iddiası: 1 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 15:57

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu kent merkezinde market işleten T.Y'nin iş yerinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Markete düzenlenen operasyonda, sigara paketlerinin arasına ve içecek dolabına gizlenmiş 2 bin 628 uyuşturucu hap, 800 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Y, söz konusu şubedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Operasyon, polis kamerasıyla kayda alındı.


Etiketler: #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu #Market #Düzce

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