Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı.

Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, 12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.

Poyraz fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor.