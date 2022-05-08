Marmara Denizi'nde denizanası istilası
İzmit Körfezi’nin rengi ‘kokolitofor’ isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı. Küçük boylardaki binlerce denizanası sahili kapladı.
İzmit Körfezi'nde denizin rengi önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle turkuaza döndü.
Dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini küçük boylardaki binlerce denizanası kapladı. Sahilde yaşanan kirlilik ise kötü bir görüntü oluşturdu. Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla müsilaja benzer görüntü oluştu. Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.
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