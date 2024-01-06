Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:30

Güncelleme: 06.01.2024 - 13:44

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.