Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'nun adresi belli oldu!
- Atatürk film ekibine taşlı sopalı saldırı!
- Marmara için tarih verildi!
- Devletin üç ayağı yaşananların farkında
- 'Herkesi şaşırtacak gelişmeler olacak'
- Cumhuriyet ifadelere ulaştı!
- ORC'den çok konuşulacak 'İstanbul' anketi
- Ünlü sunucu canlı yayında ölümden döndü
- Soruşturma tamamlandı!
- Mossad casuslarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı