Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:20

Güncelleme: 17.11.2023 - 14:41

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), 19 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.