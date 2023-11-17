Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), 19 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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