Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
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AA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 21:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


Etiketler: #Marmara #marmara denizi #Fırtına

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