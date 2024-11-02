Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Etiketler: #Marmara #marmara denizi #Fırtına
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