Marmara’daki hilafet çalıştayına tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir

Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:11

Güncelleme: 16.05.2024 - 14:17

Marmara Üniversitesi’nde 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü “İlgasının 100. Yılında Hilafet Çalıştayı” düzenlenmiş ve açılışını “Hilafetin İlgasının Tedaileri ve Boşluğu Doldurma Gayretleri” başlıklı konuşmasıyla Ekmeleddin İhsanoğlu yapmıştı. Birçok örgüt, çalıştayı laikliğe ve Devrim Yasalarına karşı bir hamle olarak değerlendirerek tepki göstermişti.

Bu örgütlerden TÜMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği), Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği, Marmara Üniversitesi Mezunları Federasyonu, Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları Derneği son dönemde laikliğin kaldırılmasına yönelik eylemleri hatırlatarak hilafet çalıştayına karşı şu açıklamayı yaptı:

''LAİKLİK KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR''

''Kamuoyuna,

Yüzyıl önce Üç Devrim Yasası olarak bilinen, Hilafetin, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı’nın kaldırılması ve Öğrenim Birliği Yasası’nın kabulüyle, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin inşasında devrimci bir adım atılmıştır.

Anayasamızın değiştirilmesi teklif edilemez maddelerinden biri de laiklik maddesidir.

Son günlerde yüzüncü yıldönümü nedeniyle laikliğin kaldırılmasına yönelik tartışmalar, paylaşımlar ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerden biri olan ve Mezunlar Dernekleri ile Federasyonu olarak doğal bileşeni olduğumuz Marmara Üniversitesi’nde 8 Mayıs Çarşamba günü “İlgasının 100. Yılında Hilafet Çalıştayı”nın düzenlenmiş olduğunu öğrenmek bizleri üzüntüye boğmuş ve fazlasıyla şaşırtmıştır.

Gururla her platformda altını çizdiğimiz gibi CUMHURİYETİMİZ, LAİKLİK VE ATATÜRK İLKELERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR.

Cumhuriyetimizin 101. Yılında LAİKLİĞİN TARTIŞILMASI YERİNE, Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları, Kadın Cinayetleri ve Üniversitelerde Çağdaş Eğitim konularının tartışılması ve bilimin ışığında çözümler üretilmesi çok daha gereklidir. Anayasamızın uygulanması ve ülkemizin laik kalması yönünde kararlığımız tamdır.

Saygılarımızla.''