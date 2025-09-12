Marmaray'da intihar: Açıklama geldi!

Marmaray’ın Yenikapı istasyonunda bir kişinin raylara atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."