Marmaray'da korkutan çığlıklar: Yardımına görevliler koştu, hastaneye kaldırıldı!

Korkutan olay, Ataköy Marmaray İstasyonu'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İstasyonda trene binmek isteyen bir kadın yolcunun ayağı, tren ile duvar arasında sıkıştı. Kadın bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

ÇIĞLIKLARINA GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KOŞTU

Özel güvenlik görevlileri ve yakınları kadının yardımına koştu. Bir süre sonra özel güvenlik görevlileri tarafından kadının ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Olayı gören Onur Karagöz, "Marmaray istasyonunda tren geldiğinde yolcunun ayağı tren ile duvar arasında kalıyor. Güvenlik görevlisi fark edip kadını kurtarıyor. Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye götürüyor. Kadının hayati tehlikesi yok" dedi.