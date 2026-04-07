Cumhuriyet Gazetesi Logo
Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor: 'Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle...'

7.04.2026 11:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika haberi... Marmaray Üsküdar durağında yaşanan "üzücü olay" nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

İstanbul'un en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından Marmaray'da seferlerde aksama yaşanıyor.

Marmaray Üsküdar durağında "yaşanan üzücü" olay nedeniyle seferlerin gecikmeli devam ettiği öğrenildi.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ: SEFERLER GECİKMELİ YAPILIYOR

Olayın ardından Marmaray'dan açıklama geldi.

X'ten yapılan duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #intihar #marmaray #Üsküdar