Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor: 'Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle...'

İstanbul'un en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından Marmaray'da seferlerde aksama yaşanıyor.

Marmaray Üsküdar durağında "yaşanan üzücü" olay nedeniyle seferlerin gecikmeli devam ettiği öğrenildi.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ: SEFERLER GECİKMELİ YAPILIYOR

Olayın ardından Marmaray'dan açıklama geldi.

X'ten yapılan duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.