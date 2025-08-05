Marmaray'da taciz: Gözaltına alınan şahıs adliyede

İstanbul'da Marmaray hattında bir erkeğin ayakta yolculuk yapan bir kadının saçını kokladığı anları içeren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, saat 14.30 sıralarında Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen cinsel taciz olayıyla ilgili inceleme yapıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, trende oturarak yolculuk yapan şüphelinin, ayakta bulunan ve kendisine arkası dönük olan kadına tacizde bulunduğu anlaşıldı.

Kimliği belirlenen şüpheli M.Ç. (48), Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.