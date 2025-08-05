Cumhuriyet Gazetesi Logo
Marmaray'da taciz: Gözaltına alınan şahıs adliyede

Marmaray'da taciz: Gözaltına alınan şahıs adliyede

5.08.2025 11:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Marmaray'da taciz: Gözaltına alınan şahıs adliyede

İstanbul'da Marmaray'da yolculuk yapan kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

İstanbul'da Marmaray hattında bir erkeğin ayakta yolculuk yapan bir kadının saçını kokladığı anları içeren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, saat 14.30 sıralarında Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen cinsel taciz olayıyla ilgili inceleme yapıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, trende oturarak yolculuk yapan şüphelinin, ayakta bulunan ve kendisine arkası dönük olan kadına tacizde bulunduğu anlaşıldı.

Kimliği belirlenen şüpheli M.Ç. (48), Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

İlgili Konular: #taciz #marmaray